Violência doméstica. Mulher morre em Cascais depois de ser esfaqueada por ex-companheiro

O homem terá fugido do local antes de as autoridades chegarem.

Um homem, com cerca de 40 anos, matou a ex-companheira, no sábado, em Alcabideche, no concelho de Cascais.

A mulher de 38 anos foi morta com duas facadas no tórax, segundo uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, citada pelo Jornal de Notícias. O suspeito terá fugido do local e o alerta foi dado, segundo a mesma fonte, pelos vizinhos, por volta das 22.45h.

O homem acabou por ser detido durante a madrugada de domingo por elementos da Divisão de Cascais da PSP.

"O ex-casal, de nacionalidade moldava, já tinha vivido junto na habitação onde ocorreu o crime, que terá ocorrido em situação de violência doméstica", explicou fonte da PSP à publicação.

Quando as autoridades chegaram ao local a mulher ainda estava viva, porém, acabou por não resistir e morreu devido aos ferimentos graves. O caso foi entregue à Polícia Juduciária.