Arsenal-Chelsea. Blues vencem dérbi de Londres com reviravolta em cinco minutos

O Emirates assistiu na tarde deste domingo a uma reviravolta nos últimos instantes da partida entre Arsenal e Chelsea, referente à jornada 20 da Liga inglesa.

Depois de os gunners terem inaugurado o marcador no primeiro quarto de hora, por intermédio de Pierre-Emerick Aubameyang (13'), os blues só conseguiriam igualar a partida nos últimos minutos do tempo regulamentar.

Jorginho, aos 83', devolveu a igualdade ao marcador e, menos de cinco minutos depois, Tammy Abraham selou o resultado final em 2-1.

Com este resultado o conjunto de Frank Lampard mantém o quarto lugar na tabela, agora com 33 pontos; enquanto o Arsenal continua a ver a vida complicar-se cada vez mais. Os gunners seguem atirados no 12.º posto, com 24 pontos, a 28 do líder Liverpool (52), que tem menos dois jogos.

Aliás, os reds, agora atuais campeões do Mundo e da Europa, vão agora entrar em ação, com a receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. Os lobos vão ter a difícil missão de serem os primeiros a tentar derrotar a turma de Klopp, que segue verdadeiramente imbatível: 17 vitórias e um empate em 18 jornadas.