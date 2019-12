Haaland oficializado no Borussia Dortmund

Fim da história: Depois de muitas dúvidas sobre o seu futuro, Erling Braut Haaland escolheu o Borussia Dortmund, com quem assinou contrato válido por quatro anos, até 2024.

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt