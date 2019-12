Antevisão 2020. Ano de Euro e de Jogos

Janeiro

Supertaça de Espanha

A Supertaça de Espanha será disputada na Arábia Saudita, entre os dias 8 e 12, sob o formato de final four. Em prova estarão Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona e Valência.

Ténis

Open da Austrália: Primeiro Grand Slam da temporada arranca no dia 20 de janeiro e espera-se presença portuguesa, com, pelo menos, João Sousa no quadro principal.

Fevereiro

Supertaça Brasil

Flamengo (vencedor do Brasileirão) e Athlético Paranaense (vencedor da Taça do Brasil) disputam o troféu no dia 16 de fevereiro, às 14h de Lisboa. Jorge Jesus procura conquistar mais um título pelo ‘Mengão’, depois de vencer o Brasileirão e a Libertadores em 2019.

Março

Moto GP

O Campeonato do Mundo de Moto GP de 2020 tem arranque agendado para o dia 8, com a etapa inaugural a acontecer no Qatar. Será a segunda temporada do piloto português Miguel Oliveira na categoria rainha do motociclismo. No ano de rookie, o almadense da KTM terminou em 17.º lugar, com 33 pontos.

Mundial de surf

O World Championship Tour (WCT) tem início a 26, em Gold Coast, Austrália. Frederico Morais está de regresso à elite do surf mundial, naquela que será a sua terceira presença no principal circuito da modalidade.

Abril

Ténis

A edição de 2020 do Millennium Estoril Open joga-se entre 25 de abril a 3 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.



Maio

Brasileirão

No dia 3 arranca o campeonato brasileiro de futebol 2020.

Liga NOS

A última jornada da Liga Portuguesa de futebol masculino está agendada para dia 17.

Liga Europa

A final da segunda prova da UEFA irá realizar-se no Estádio Gdansk, na Polónia, a 29 de maio de 2020. A competição tem quatro equipas portuguesas em prova, nos 16 avos de final: Benfica, Sporting, FC Porto e Sporting de Braga.

Liga dos Campeões

A final da prova dos milhões vai ser disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, a 30 de maio de 2020. Já o jogo derradeiro da Champions feminina acontecerá na Austria Arena, em Viena, no dia 24.

Ténis

O Roland Garros, segundo Major da temporada, disputado em Paris, França, em terra batida, arranca no dia 25.

Junho



Europeu de futebol

Portugal vai defender o estatuto de campeão Europeu no Euro2020, que irá realizar-se entre 12 junho e 12 de julho, em 12 cidades de 12 países.

Copa América

No mesmo dia em que começa o Europeu, também a Copa América, o principal torneio de futebol masculino entre seleções da América do Sul, dá o pontapé de saída.

Ténis

Depois de Roland Garros, segue-se Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada de ténis, que arranca a 29 de junho. Disputado em relva, vai concentrar todas as atenções, mais uma vez, no All England Club.

Julho

JO Tóquio2020

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio está agendada para o dia 24 de julho. Evento prolonga-se até dia 9 de agosto.

Agosto

Futebol

Final da Supertaça Europeia acontece no dia 12. O Estádio do Dragão, do FC Porto, vai receber o jogo que marca a abertura da época de 2020/21.

Ténis

O US Open, último Grand Slam da temporada de ténis, arranca no dia 31. Setembro

Setembro

Vela

SB20 Worlds: Campeonato do Mundo 2020 terá início na primeira semana de setembro, em Cascais.

Triatlo

No dia 26 de setembro, Cascais vai receber o IRONMAN. Portugal receberá pela primeira vez na história um ‘full’ IRON-MAN.

Outubro

Surf

Os melhores surfistas do Mundo vão chegar a Portugal para a penúltima etapa da temporada. O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal vai ser de 14 a 25 de outubro.

Golfe: Portugal Masters

A 22 de outubro começa a 58.ª edição do Open de Portugal, prova pontuável para o circuito challenge do golfe europeu.

Novembro

Futebol: Libertadores

Final da Taça Libertadores agendada para dia 21, no Estádio do Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil. Fla, de Jesus, é campeão em título.

Dezembro