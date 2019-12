Papa dá 'raspanete' a jovens que usam o telemóvel à mesa

Mensagem do Papa Francisco no dia em que se assinala a festa litúrgica da Sagrada Família

O Papa Francisco pediu este domingo aos fiéis que retomem a “comunicação em família” e deixou um ‘raspanete’ às crianças que estão sempre agarradas ao telemóvel.

“Na tua família, sabes comunicar ou és como aqueles jovens que estão à mesa com o telemóvel, a conversar no chat?”, questionou o Sumo Pontífice, antes da oração do Angelus, no dia em que se assinala a festa litúrgica da Sagrada Família.

Para mostrar como uma família deve trabalhar e comunicada em conjunto, Francisco deu o exemplo da própria Sagrada Família, que tinha como objetivo cumprir o “projeto de Deus”.

"Guiados por Deus, representado pelo Anjo, José afasta a sua família das ameaças de Herodes. A Santa Família solidariza-se assim com todas as famílias do mundo obrigadas ao exílio; é solidária com todo os que são obrigados a abandonar a sua própria terra por causa da repressão, da violência, da guerra”, acrescentou.