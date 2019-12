Hospital do Litoral Alentejano sem urgências pediátricas na Passagem de Ano

Depois de terem fechado no Natal, as urgências pediátricas do Hospital do Litoral Alentejano vão estar encerradas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Dinis Silva, da Comissão de Utentes do Litoral Alentejano, explicou à RTP que o hospital justifica esta situação com a falta de pessoal e pediu ao Ministério da Saúde que olhe para este caso em particular.

No entanto, este não é o único hospital a ter problemas nas urgências – Segundo o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), existem problemas em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

À TSF, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, diz que principalmente na Área Metropolitana de Lisboa há hospitais onde “já se acumulam macas”. "Pedimos ao Governo respeito porque este problema vai agravar-se", alerta.