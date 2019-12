Inglaterra. Liverpool vence (1-0) Wolverhampton de Nuno Espírito Santo

Foi difícil, mas o Liverpool conseguiu colecionar mais três pontos e continuar a aumentar a vantagem para o topo da tabela da Premier League. Esta tarde os reds venceram, em Anfield, o Wolverhampton, por 1-0, na jornada 20 da prova.

Sadio Mané fez o único golo do encontro, aos 43 minutos, tento que só foi validado depois do recurso ao sistema de vídeo-árbitro (VAR). Foi, ainda no último suspiro da primeira metade, que surgiu o golo de Pedro Neto, aquele que daria o 1-1, mas a celebração efusiva do jogador português seria interrompida após lance ser consultado pelo VAR - que anulou o golo por fora de jogo.

Com este resultado, a equipa mais portuguesa de Inglaterra segue no 7.º lugar, com os mesmos 30 pontos que o Tottenham, de José Mourinho (6.º), que empatou, ontem, a duas bolas, no terreno do Norwich, último classificado na tabela.

Já o Liverpool segue imparável: soma 55 pontos, mais 25 do que wolves e spurs, numa altura em que segue com menos um jogo. São agora 18 vitórias e apenas um empate em 19 rondas cumpridas na prova.

Recorde-se que o conjunto de Klopp tem um jogo a menos uma vez que teve que deslocar-se até ao Qatar, onde se sagrou campeão do Mundo após vencer, também por 1-0, o Flamengo, de Jorge Jesus, no jogo derradeiro do Mundial de Clubes.