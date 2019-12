Sporting. Pedido de insolvência da SAD por dívida de 2,8 milhões

Em causa estará o não pagamento de comissões relativas à transferência de Cristiano Piccini para o Valência, a saída de Nani a custo zero e a transferência de William Carvalho para o Bétis.

A Socas Investiment deu entrada com um processo no Juízo de Comércio da Comarca de Lisboa a pedir a insolvência da SAD do Sporting por alegada dívida de 2,8 milhões de euros.

A Socas Investiment é empresa de agenciamento de jogadores, organização de eventos desportivos e que faz também a assessoria de clubes e futebolistas.

O jornal diz ainda que o Sporting conseguiu negociar os prazos de pagamentos das dívidas com quase todos os fornecedores, menos com a Socas Investiment, que pede a liquidação total das comissões em atraso.