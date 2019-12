PSP de Elvas deteve quatro pessoas

No âmbito de uma operação policial no Bairro de Pias, em Elvas, a PSP apreendeu armas de fogo, armas brancas e munições

Uma operação policial levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Elvas resultou na detenção de quatro pessoas. No total, foram feitas quatro buscas domiciliárias e três buscas a viaturas no Bairro de Pias. Segundo as informações avançadas pela TVI24, a PSP apreendeu ainda mais de mil euros, várias armas de fogo, armas brancas, munições e droga - haxixe e liamba.

A operação surgiu na sequência de uma investigação ligada a crimes de posse ilegal de armas, tráfico de droga e ofensas à integridade física.