Texas. Tiroteio em igreja faz dois mortos

Uma igreja nos subúrbios de Fort Worth, no Texas (EUA), foi palco de um tiroteio.

Segundo a imprensa local, pelo menos duas pessoas morreram. Uma terceira pessoa está em estado grave.

O tiroteio ocorreu às 11h30 (17h30 em Lisboa). Uma testemunha diz ter vsto um homem armado com uma espingarda a entrar na igreja e a abrir fogo logo no início da cerimónia religiosa. Foi imobilizado por um membro da segurança da igreja. As autoridades anda não confirmaram a morte do atirador.

De acordo com o New York Daily News, A cerimónia religiosa ia ser transmitida no YouTube e o tiroteio acabou por ser captado pelas câmaras da igreja.