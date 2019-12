António Guterres deixa mensagem de Ano Novo e faz alerta sobre alterações climáticas

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres decidiu utilizar a mensagem de Ano Novo da organização para alertar a população para a importância do combate às alterações climáticas, através de um vídeo com minuto e meio, publicado na sua conta oficial de Twitter.

"As alterações climáticas não são apenas um problema a longo prazo, mas um perigo claro e presente", afirmou António Guterres. "Não podemos dar-nos ao luxo de ser a geração que ignorou esta realidade e comprometeu o futuro do planeta", alerta.

Guterres afirma ainda que os jovens são a "maior fonte de esperança" para o futuro do planeta e apela ao "empenho ativo" das novas gerações. "Continuem a pensar em grande. Continuem a superar barreiras. E continuem a pressionar", deixou como mensagem de apoio aos jovens.

Além de chamar à atenção para a problemática das alterações climáticas, António Guterres anunciou que vai ser lançada uma Década de Ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para celebrar os 75 anos da ONU.

As we enter the New Year, the world needs young people to keep speaking out, applying pressure and pushing boundaries to have us protect our planet and improve the lives of its people.



Wishing everyone, everywhere peace and happiness in 2020. pic.twitter.com/OsbXOBuAv4