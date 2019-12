Homem encontrado morto dentro do carro em Leça da Palmeira

O alerta foi dado pela população, que se apercebeu da presença de um homem sem reação dentro do veículo.

Um homem de 51 anos foi encontrado morto, este domingo, dentro do seu carro, junto ao Centro Hípico do Porto, em Leça da Palmeira, Matosinhos, avançou o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado pela população, que se apercebeu da presença de um homem sem reação dentro do veículo e chamou a PSP ao local.

Segundo as autoridades, até ao momento não há sinal de crime na morte do homem, no entanto, apenas depois da autópsia é que se poderá afastar a hipótese de uma possível intervenção de terceiros.