Japan Airlines vai oferecer 50 mil viagens no próximo verão

A companhia aérea Japan Airlines vai ser generosa com os seus passageiros e decidiu oferecer 50 mil viagens em voos domésticos, durante o próximo verão. O objetivo é tornar populares outras zonas do país, pouco conhecidas e visitadas e libertar a cidade de Tóquio, com a chegada dos Jogos Olímpicos, um evento que mobiliza milhões de pessoas.

Segundo a CNN, para ganhar estes bilhetes é necessário estar registado no programa de passageiro frequente da companhia, o Mileage Bank, mas fora do Japão. Além disso, a companhia quer surpreender os passageiros e impedi-los de planear a sua viagem: apenas com alguns dias de antecedência é que os viajantes saberão qual é o seu destino.

A Japan Airlines já anunciou que as viagens irão ter quatro destinos diferentes, no entanto não adiantou mais pormenores. É esperado que as inscrições possam começar a ser realizadas a partir do mês de fevereiro de 2020.