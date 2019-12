Ronaldo protagoniza momento emocionante e realiza sonho de jovem sem pernas | VÍDEO

Cristiano Ronaldo esteve no Dubai, este domingo, onde recebeu o prémio de melhor jogador nos Globe Soccer Awards2019.

Durante a sua visita, o craque português protagonizou um momento emocionante, que está a dar que falar nas redes sociais. Ronaldo concretizou o sonho de um jovem cazaquistanês sem pernas Ali Turganbekov, jogando à bola com ele e com o seu filho Cristiano.

Khabib Nurmagomedov, lutador russo e amigo de CR7 e irmão do jovem elogiou a atitude do jogador e agradeceu-lhe, partilhando o vídeo na sua conta oficial de Twuitter "É por isto que és o melhor do Mundo. Muito obrigado Cristiano. Fizeste o meu irmão Ali Turganbekov feliz", escreveu a estrela do UFC.

Também Ronaldo partilhou o momento nas redes sociais. "Foi um prazer conhecer-te Ali Turganbeko. És uma verdadeira inspiração", escreveu o jogador, na publicação que já alcançou milhões de gostos e elogios na caixa de comentários.