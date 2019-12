Obras públicas. Concursos lançados crescem 67% até novembro

Até ao final do mês de novembro, o montante total promovido de concursos públicos de empreitadas, atingiu os 3.731 milhões de euros, um valor que significa um aumento de 67% face ao verificado em igual período do ano passado.

Os dados foram divulgados no Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e revela ainda que ao longo dos 11 primeiros meses deste ano, foram promovidos nove concursos com um preço base superior a 50 milhões de euros, que totalizam 1.016 milhões de euros, ou seja, 27% do total registado.

Por comparação, revela a AICCOPN, em 2018, o número de contratos com preço base superior a 50 milhões foi de apenas cinco, que somaram 634 milhões de euros, ou seja 60% menos que o verificado no presente ano.

Já no que diz respeito aos contratos celebrados, até ao final de novembro, o total de contratos celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos de empreitadas situou-se nos 1.751 milhões de euros, mais 26% em termos homólogos.

Apesar deste crescimento, este valor representa menos de metade do total de concursos promovidos, ou seja, objeto de anúncio de abertura de procedimento.

A AICCOPN acrescenta que os contratos de empreitadas celebrados em resultado de Ajustes Diretos e Consultas Prévias atingiram 429 milhões de euros, menos 4% face a 2018. No seu conjunto, o montante de empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registado no Portal Base, foi de 2.270 milhões de euros, ou seja, mais 14% em termos homólogos.