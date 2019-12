Governo sem Centeno? Maioria diz que será igual

Sondagem revela que um terço dos portugueses acredita que o Governo ficará pior com a saída do ministro das Finanças

A maioria dos portugueses acha que uma possível saída de Mário Centeno do Governo não irá afetar o Executivo.

Segundo o barómetro de dezembro da Intercampus realizado para o Jornal de Negócios e para a CM/CMTV, 43,2% dos portugueses acredita que, com ou sem Centeno, a governação será igual.

No entanto, à pergunta "sem Centeno, o Governo vai governar melhor", um em cada três portugueses mostra-se preocupado com uma hipotética saída do ministro das Finanças. Apenas 8,6% disse que o Governo de Costa iria funcionar melhor e 14,7% não sabem ou não quiseram responder à questão.

Recorde-se que Centeno deixou em aberto a possibilidade de ir para o Banco de Portugal. "Não vejo nenhum conflito de interesses", disse numa entrevista ao Expresso referindo-se à transição para governador do regulador. E esta não é uma hipótese totalmente descabida: é que em junho de 2020, na altura em que Mário Centeno termina o mandato no Eurogrupo, também Carlos Costa deixa os comandos do Banco de Portugal.