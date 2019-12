Foca bebé encontrada em Ovar

A foca bebé apresenta algumas feridas e está à guarda do Centro de Recuperação de Animais Marinhos do Eco Mar a receber cuidados veterinários.

Uma cria de foca foi resgatada, com vida, esta segunda-feira, na Praia de São Pedro de Maceda, em Ovar.



O alerta foi dado pelas 09h24, por um pescador que estava na praia. Os Bombeiros de Esmoriz, a Rede de Apoio a Mamíferos Marinhos (RAMM), coordenada pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) e a Polícia Marítima estiveram no local para garantir a segurança e bem estar do animal.

A foca bebé apresenta algumas feridas e está à guarda do Centro de Recuperação de Animais Marinhos do Eco Mar a receber cuidados veterinários. "Vão ser feitas análises e exames para ver qual é o problema e proceder à recuperação conforme o que for detetado", afirmou Marisa Ferreira, membro da organização ao Jornal de Notícias.