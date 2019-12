Homem de 50 anos incendeia casa com mulher e filho dentro da habitação

Um homem de 50 anos foi detido, este domingo, suspeito de ter provocado um incêndio num apartamento, onde se encontrava o seu filho e a sua mulher, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Segundo a PJ, quando chegaram ao local, o homem encontrava-se alterado, devido ao excesso de álcool e medicação. As autoridades suspeitam que o indivíduo tenha utilizado um isqueiro e "ateado fogo a um armário e peças de roupa que se encontravam no quarto de dormir".

A mulher e o filho rapidamente tentaram apagar as chamas, "com recurso a baldes de água", explicam as autoridades, o que impediu que os danos fossem maiores.

O detido vai agora ser presente à autoridade judiciária para ser interrogado onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.