Filomena Cautela fecha o ano com "partilha mais importante dos últimos tempos"

(provavelmente a partilha mais importante que fiz por aqui nos últimos tempos, digam me vocês) Tenho visto por aqui as reflexões umas mais baratas que outras acompanhadas das fotos nos paraísos e, se tiver a vossa atenção, a única coisa realmente útil que me ocorre deixar vos aqui para um ano novo é o seguinte: Meditem ou começem a meditar. A vida não é nem simples nem fácil como se prega por estes fóruns, é ingrata, injusta, traiçoeira e traidora e cruel e para sobreviver aos dias com consciência e com poder transformador, sem ser, nas palavras dos Clã, um pateta feliz, só será possível se treinarmos a empatia, a tolerância, a gentileza, a memória, e cultivarmos a paciência e a coragem e nos dias que correm não me parece que haja muito que seja mais importante que isto. Convosco e com os outros. Meditem ou comecem a meditar, baixem uma app de meditação, façam no YouTube, experimentem uma aula... se eu consegui e comprovadamente sou conhecida como uma barata tonta e stressada, todos conseguem. Trust me.

