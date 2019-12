L'Équipe garante Ricardinho em França

Internacional português já tinha anunciado a saída do Inter Movistar (Espanha) no final da época.

Segundo o jornal francês L'Équipe, Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador do Mundo de futsal, vai assinar por três temporadas com o Acces Paris, líder do campeonato francês (com nove vitórias no mesmo número de encontros).

O internacional português, de 34 anos, está em final de contrato com o Inter Movistar e já tinha revelado que iria deixar o clube espanhol no final da época.

Será assim o ponto final numa ligação que começou há sete temporadas, em 2013/14 - e com quem conquistou cinco vezes a Liga espanhola, venceu duas Ligas dos Campeões, três taças de Espanha, duas Supertaças e uma Taça do Rei.

"Todos sabíamos que isto ia acontecer um dia, ninguém fica para sempre. Nem os melhores da história, como o Schumacher, o Marquinho, o Gabriel e tantos outros... Os clubes continuam e os jogadores vão e vêm, é assim a vida do desportista. No último dia sairei de um clube que me deu tudo e que eu ajudei a mudar a sua história", comentou ao jornal espanhol A Marca no último dia 6 de dezembro.