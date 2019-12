Brasil. Criança de 13 anos morre após dar à luz filho do pai

Uma criança de 13 anos morreu ao dar à luz um filho do próprio pai. O caso aconteceu no Brasil, no passado dia 11. Luana Ketlen foi internada após sentir fortes dores abdominais e os médicos acabaram por descobrir que estava grávida, depois de o pai ter abusado sexualmente dela.

A polícia brasileira emitiu um mandato de detenção para o pai, de 36 anos, acreditando que os abusos aconteciam desde os nove anos da criança. O suspeito foi detido na cidade de Coari, no estado do Amazonas, uma semana depois da menina ter morrido após ter dado à luz um menino. Na passada quinta-feira o homem foi presente a tribunal e acusado de abuso sexual de menores e violação agravada pela morte da criança de 13 anos, que estava grávida de sete meses.

A família da vítima garantiu que não tinha conhecimento dos abusos.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Girl, 13, dies giving birth to her FATHER'S child after suffering four years of sexual abuse in Brazil - but the baby survives.<br><br>Luana Ketlen, 13, rushed to hospital suffering abdominal pains on December 11.<a href="https://t.co/tJ7wG6uzyD">https://t.co/tJ7wG6uzyD</a></p>— Dalton (@DaltonReport) <a href="https://twitter.com/DaltonReport/status/1211672632535306240?ref_src=twsrc%5Etfw">December 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>