Portuguesa arrisca-se a pena perpétua depois de transportar cocaína do Qatar até à Austrália | Vídeo

Uma mulher portuguesa foi detida no aeroporto australiano de Perth, na noite deste domingo, depois de ter transportado cocaína em seis garrafas de produtos de higiene pessoal.

A mulher foi presente, esta segunda-feira, a tribunal, estando o seu julgamento agendado para dia 17 de janeiro.

Transportando ainda um visto de turista fora da validade, a mulher chegou à Austrália através d eum voo que vinha de Doha, capital do Qatar. Ao chegar da viagem, operada pela Qatar Airways, as autoridades australianas detetaram a droga em garrafas de plástico. Segundo a imprensa local, a mulher arrisca-se a uma pena perpétua.

This Portuguese tourist won’t be enjoying any New Year’s Eve celebrations after our officers at Perth Airport allegedly located several kilograms of cocaine in toiletry bottles packed in her baggage.

