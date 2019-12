Criança de oito anos dispara contra alce de 300 kg e torna-se a mais jovem caçadora do Michigan | Vídeo

Uma criança de oito anos tornou-se a mais jovem caçadora do estado do Michigan, nos Estados Unidos da América, ao caçar um alce com mais de 300 quilogramas, a menos de 200 metros do animal.

A mais jovem caçadora do estado norte-americano teria ido com o pai ver o alce no dia anterior. O momento ficou registado no facebook do pai, que publicou não só fotos da caçada, como também um vídeo em que a filha dispara contra o animal.