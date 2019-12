Hospital de Vila Franca de Xira não recebeu doentes urgentes esta noite

Os Bombeiros Voluntários de Azambuja divulgaram, na segunda-feira à noite, uma mensagem no Facebook que dava conta de “constrangimentos” no serviço de Urgência do hospital de Vila Franca de Xira. A corporação de bombeiros informou, através da rede social, que os utentes iriam ser transportados para outros hospitais.

“Informamos que a urgência geral do Hospital de Vila Franca de Xira apresenta constrangimentos, não podendo receber doentes previsivelmente até às 08:00 do dia 31 de dezembro. Por esse motivo, os nossos utentes serão referenciados pelo INEM para outros hospitais de destino, tendencialmente na região da grande Lisboa”, pode ler-se na página.

Os bombeiros garantiram estar prontos “para reforçar o efetivo” para que a capacidade de resposta não ficasse comprometida, já que os “constrangimentos” poderiam originar um maior tempo de ocupação dos meios.

Segundo a RTP, o serviço de Urgência deste hospital não recebeu doentes urgentes durante a noite.