Cristina Ferreira faz balanço de 2019: “Tenho uma imensa capacidade de deitar fora o que não interessa”

Cristina Ferreira aproveitou as últimas horas de 2019 para partilhar com os seus seguidores algumas palavras acerca de como a sua vida tem vindo a mudar. Garantindo que nunca foi “de pedir” alguma coisa que não fosse saúde, Cristina Ferreira afirmou que este ano foi mais do que aquilo que imaginou.

“Visivelmente foi tudo espectacular. E foi, porque tenho uma imensa capacidade de deitar fora o que não interessa. Não sei o que será 2020. Sei apenas que valeu a pena tudo o que fiz até aqui e o carinho que recebi daí. Obrigada por me deixarem fazer parte das vossas vidas”, escreveu numa fotografia que partilhou no Instagram, desejando ainda um “ano quentinho” para todos aqueles que a seguem.