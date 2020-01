Homem morre atropelado por comboio junto à estação de Ermesinde

Fonte policial não quer adiantar circunstâncias da morte do homem, remetendo comentários para depois dos resultados da autópsia.

Um homem, de 30 anos, morreu atropelado por um comboio, esta quarta-feira de madrugada, perto da estação de Ermesinde (Valongo).

A notícia foi confirmada por fontes da PSP e dos bombeiros, que não adiantaram no entanto as circunstâncias do atropelamento mortal.

"Só a autópsia é que pode depois determinar as causas", afirmou fonte policial, citada pela Jornal de Notícias.

O acidente ocorreu cerca das 1h30 horas, no sentido Porto-Braga, a norte da estação de Ermesinde.