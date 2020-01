Estes alimentos ajudam a ultrapassar os excessos da Passagem do Ano

Quando a noite traz copos a mais, a manhã seguinte ‘oferece’ uma dor de cabeça daquelas. Apesar de ninguém ficar com vontade de comer o que quer que seja, existem certos alimentos que ajudam a ultrapassar a ressaca. O Huffington Post fez uma lista daqueles que deve ter sempre à mão:

1. Bananas: Esta fruta é fácil de digerir e não ‘força’ o estômago a ter muito trabalho. Para além de ser uma excelente fonte de potássio – que ajuda o sistema digestivo a funcionar como deve ser – a banana possui muita fibra, o que ajuda a reduzir os problemas intestinais;

2. Sumo de laranja: O mau estar está muitas vezes relacionado com a falta de acidez no estômago. Os ácidos naturais existentes na laranja podem ajuda a resolver este problema. Mas atenção: Beba o sumo de preferência antes de comer e nunca acompanhado com hidratos de carbono – esta combinação pode piorar a situação;

3. Especiarias e ervas aromáticas: Apesar de não haver grande vontade de comer, o melhor é temperar bem tudo o que leva à boca. O uso de especiarias ajuda a acalmar o estômago. O cominho, por exemplo, estimula a produção de bílis, o que ajuda o sistema digestivo a funcionar como deve ser. No entanto, deve evitar tudo o que tenha sal – este ajuda a reter líquidos, o que não é bom para o processo.

4. Arroz: O arroz branco não tem um sabor muito forte e possui a quantidade de fibras ideal para que o sistema digestivo funcione sem problemas – acalma o estômago e ajuda a reter a diarreia.

5. Chá de menta: Desde pequeninos que sabemos que quando estamos maldispostos devemos beber um chá. De acordo com um estudo da Universidade do Maryland, nos EUA, a menta ajuda a acalmar os músculos estomacais e na produção de bílis.

