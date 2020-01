Óbito foi declarado no local.

Uma mulher de 70 anos morreu, esta terça-feira à tarde, na sequência de um incêndio na casa onde vivia, em Oeiras.

O incêndio deflagrou cerca das 16h30 no apartamento da mulher, no último andar de um edifício habitacional de quatro pisos na Rua da Madeira, segundo fonte do comando distrital de operações de socorro (CDOS) de Lisboa, citada pela agência Lusa.

O óbito foi declarado no local e o fogo não provocou mais feridos, adiantou a mesma fonte.