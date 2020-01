Isabel dos Santos reage no Twitter ao arresto das suas contas

A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, iniciou 2020 com a publicação de vários tweets relacionados com o arresto das suas contas e empresas por parte da justiça angolana.

Foram nove posts em pouco mais de uma hora. Foi assim o contra-ataque de Isabel dos Santos nas redes sociais, onde aproveitou para acusar o atual Governo angolano de perseguir a sua família.

“Além do desejo de acertar contas contra minha família, este caso visa mascarar o fracasso de uma política económica falhada, iniciada após a saída do presidente Dos Santos”, escreveu Isabel dos Santos.

“Em dois anos, a atual política do Governo lançou milhares de famílias da classe média na pobreza”, acrescentou.

Beyond the desire to settle scores against my family, this case aims to mask the failure of a flawed economic policy initiated following the departure of President Dos Santos.



In two years, the current government policy has thrown thousands of middle class families into poverty