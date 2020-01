Sharon Stone é bloqueada de aplicação de encontros

A atriz Sharon Stone continua, aos 61 anos, a ser uma sex symbol e prova disso é o contratempo recente que teve com a Bumble, uma aplicação de encontros.

Sharon Stone recorreu ao Twitter para partilhar com os seus seguidores que tinha sido ‘expulsa’ da aplicação, depois de vários utilizadores terem denunciado o seu perfil por considerarem que era falso. É caso para dizer que quando a esmola é grande o pobre desconfia.

Não só o perfil era verdadeiro, como a atriz queria que lhe desbloqueassem a conta para que pudesse retomar a sua atividade normal no Bumble.

“Fui ao site de encontros do @bumble e fecharam a minha conta. Alguns utilizadores reportaram que não podia de todo ser eu”, escreveu no Twitter. “Hey, @bumble, ser eu é critério de exclusão? Não me deixem fora da colmeia", acrescentou.

Entretanto, a aplicação pediu desculpa a Sharon Stone e já repôs a conta da atriz. Uma porta-voz da empresa explicou ao Guardian a situação. "Sendo o ícone que ela é, compreendemos que tantos dos nossos utilizadores tenham sentido que era demasiado bom para ser verdade".

A diretora editorial do Bumble prometeu ainda que o incidente não voltará a acontecer, aproveitando a ocasião para agradecer a paciência da atriz e deixando votos de que encontre um parceiro. Assim que o perfil ficou novamente disponível choveram mensagens com convites para a atriz.

Recorde-se que em outubro, a atriz foi capa da revista norte-americana Allure. Sharon Stone deu uma entrevista na qual falava do envelhecimento, das mulheres e de vários aspetos da sua vida pessoal e profissional.

A acompanhar o trabalho, estava uma sessão fotográfica, onde a atriz surgia em lingerie, e onde mostrava estar cada vez mais confortável com o seu corpo com o passar do tempo.

A imagem conquistou rapidamente a atenção dos seguidores que elogiaram a beleza da atriz, mas também as suas palavras. Muitos foram os que comentaram Sharon Stone é ‘dona’ de uma beleza "intemporal".