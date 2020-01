Ana Guiomar muda de look

Entrar no novo ano com visual diferente.

A atriz de Ana Guiomar aproveitou as suas férias paradisíacas nas Maldivas para partilhar uma novidade com os fãs.

Ana Guiomar entra em 2020 com um novo look. A atriz pintou o cabelo de loiro e mostrou o resultado no Instagram.

A mudança deverá estar relacionada com novos projetos profissionais, pois a atriz acrescentou a hashtag "novo projeto" numa das imagens onde surge com o novo visual.

“Dizem que é uma mudança de look, eu diria que é um work in progress... Vem 2020 que estás cheios de desafios, incluindo eu aceitar bem este tom mais claro”, escreveu.