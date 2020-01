Fátima Lopes lança apelo desesperado para encontrar o cão

‼️PRECISO DA VOSSA AJUDA‼️ O meu Brownie desapareceu ontem de manhã da casa onde a minha filha foi passar a passagem de ano em CAXARIAS. A casa fica na estrada principal de CASALINHO, OURÉM. A casa tem muito mato à volta e preciso da vossa ajuda nas buscas. Ele tem chip e deve estar muito assustado! Por favor, se o encontrarem contactem a GNR mais próxima ou levem-no ao veterinário para que possam ligar para a minha filha. Por favor partilhem, divulguem e ajudem-nos a encontrá-lo. O Brownie é um membro da nossa família e precisamos que ele volte para casa!

A post shared by Fátima Lopes (@fatimalopesoficial) on Jan 1, 2020 at 5:09am PST