Criança em estado muito grave após embate violento de bicicleta contra muro

Uma criança de 10 anos ficou em estado muito grave após ter embatido de bicicleta contra um muro de pedra numa localidade do concelho de Montalegre, esta quarta-feira à tarde.

O acidente ocorreu cerca das 15h30 horas. O rapaz seguia de bicicleta por uma estrada com declive acentuado, terá ganhado velocidade e acabou por chocar violentamente contra o muro de uma residência, segundo fonte dos bombeiros, citada pelo Jornal de Notícias.

Quando os bombeiros chegaram ao local encontraram o rapaz "inconsciente, com traumatismos diversos, nomeadamente na cabeça", adiantou a mesma fonte, acrescentando que o prognóstico era "muito reservado".

A criança, devido à gravidade dos ferimentos, para o Hospital de São João no Porto, numa ambulância dos bombeiros de Salto com o apoio da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) dos Bombeiros Voluntários de Montalegre.

As autoridades estão agora a apurar as circunstâncias em que se terá dado o acidente e as causas para a violência do embate.