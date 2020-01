Dois homens ficam em estado grave após serem esfaqueados em Lisboa

Vítimas tinham ferimentos nas zonas do pescoço, da cabeça e do tronco.

Dois homens foram esfaqueados esta quarta-feira de madrugada na zona da Praça do Chile, em Lisboa. Ambos estão internados no hospital de São José com ferimentos graves.

As vítimas sofreram ferimentos nas zonas do pescoço, da cabeça e do tronco, segundo a TVI24. Os dois homens foram transportados para o hospital pelo INEM.

A arma utilizada foi recuperada pelas autoridades e mais do que um homem foi identificado.

Segundo informação avançada pela TVI24, o esfaqueamento terá sido cometido por um homem que estaria acompanhado de um outro indivíduo e de duas mulheres.