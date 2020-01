O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho ‘entrou’ em 2020 a ver os pais, juntos há 60 anos, a dançar e decidiu partilhar o momento nas redes sociais.

Bruno de Carvalho publicou um vídeo da coreografia do casal, com direito a beijo apaixonado no final.

"Quando começas o ano a ver o amor entre os teus pais 60 anos depois de se conhecerem! Existe coisa mais doce?, feliz 2020 para todos!!!”, escreveu no Instagram e no Facebook.