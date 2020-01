Chefe do Estado-Maior de Taiwan morre em acidente de helicóptero. Há vários mortos

Helicóptero viajava com 13 pessoas a bordo.

Uma aterragem de emergência de um helicóptero em Taiwan fez pelo menos oito vítimas mortais, esta quinta-feira. Entre as vítimas está Shen Yi-ming, chefe do Estado-Maior do Exército de Taiwan.

Segundo a agência estatal CNA, cinco pessoas sobreviveram ao incidente.

O helicóptero Black Hawk UH-60M dirigia-se para Yilan quando teve de efetuar uma aterragem de emergência numa área montanhosa perto de Taipé, apenas 10 minutos depois da descolagem, pelas 08h00 (00h00 em Lisboa).

As primeiras informações davam conta de que Shen Yi-ming tinha sobrevivido ao acidente. No entanto, pelas 14h00 (06h00 em Lisboa), as autoridades confirmaram a morte daquele que era o dirigente máximo das Forças Armadas de Taiwan.