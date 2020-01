Jovem em coma depois de ser esfaqueado em Albufeira

Um jovem, de 24 anos, está em estado grave depois de ter sido esfaqueado, na madrugada desta quarta-feira, junto a uma zona de diversão noturna em Albufeira.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 07h59. Quando as autoridades chegaram ao local, o grupo de agressores já se tinha colocado em fuga. Contudo, segundo o mesmo jornal, a GNR conseguiu identificar e deter quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, e foram apreendidas duas navalhas.

No entanto, há indícios de que o grupo era composto por mais elementos.

Escreve o mesmo jornal, que a vítima foi transportada com ferimentos graves para o Hospital de Faro, onde se encontra em coma induzido.

Os quatro detidos vão ser presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.