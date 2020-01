Casal detido quando tentava entrar com criança escondida em carrinho de compras em Espanha

A Polícia Nacional espanhola deteve, esta segunda-feira, um casal marroquino, na fronteira que separa a cidade de Melilla de Marrocos, que tentava introduzir em Espanha um menino palestiniano, de 10 anos, escondido num carrinho de compras.

Segundo um porta-voz da polícia espanhola, citado pelo jornal El País, o menino está bem de saúde e foi entregue à sua mãe, que se encontrava no Centro de Permanência de Imigrantes Temporários em Melilla.

De acordo com a mesma fonte, os factos ocorreram esta segunda-feira à tarde num posto de fronteira. A mulher preparava-se para atravessar a pé a fronteira com um carrinho de compras com a ajuda do homem. Os agentes perceberam que o carrinho parecia ter um peso acima do normal e acabaram por encontrar a criança escondida no meio de fruta e legumes.

O rapaz trazia documentos que provavam a sua idade e nacionalidade.

A mulher, de 38 anos, e o homem, de 34 anos, foram detidos sob a acusação de crime contra os direitos dos cidadãos estrangeiros .