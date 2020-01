Atriz de Capitão América detida por esfaquear mãe até à morte

A atriz e cineasta Mollie Fitzgerald, que participou no filme Capitão América: O Primeiro Vingador, foi detida na noite de terça-feira, em Olathe, no estado norte-americano do Kansas, por ser suspeita do homicídio da própria mãe.

De acordo com a imprensa norte-americana, a atriz terá esfaqueado a mãe, Patricia Fitzgerald, na casa de família em Kansas City, Missouri.

Mollie Fitzgerald encontra-se detida sob uma fiança de 500 mil dólares, mais de 446 mil euros. As motivações do crime ainda não foram reveladas.

Gary Hunziker, irmão da vítima, revelou que a irmã tinha regressado à cidade, depois de ter passado um longo período a viver em Houston, no Texas.

"Ficamos chocados. Não importa as circunstâncias, a perda de uma irmã é o que importa”, disse Gary.

Mollie teve um pequeno papel no filme Capitão América: O Primeiro Vingador, lançado em 2011. Desde então tem trabalhado mais como produtora e diretora.