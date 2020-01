Dívida pública recua e situa-se em 251,1 mil milhões de euros

Governo estima que 2019 feche com dívida pública em 118,9% do PIB.

A dívida pública em novembro fixou-se em 251,1 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Uma redução de 251 milhões de euros face ao valor de outubro, altura em que a dívida se situava nos 251,4 milhões de euros.

Este recuo da dívida pública explica-se, sobretudo, pelo pagamento antecipado aos credores europeus. Segundo o Banco de Portugal, “para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução dos títulos de dívida, a qual foi parcialmente compensada pelo aumento das responsabilidades em depósitos”.

No Orçamento do Estado para 2020, o Governo prevê que o rácio da dívida pública tenha fechado o ano de 2019 em 118,9% do Produto Interno Bruto (PIB), uma revisão mais positiva face aos 120,5% anunciados em setembro. Em 2018, a dívida pública registada foi 122,2% do PIB.