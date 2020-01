PJ apreende Livro de Atas do século XVII

A Polícia Judiciária (PJ) localizou e apreendeu um livro do século XVII, através da Diretoria do Norte, que pertencia aos arquivos da Câmara de penedono, no distrito de Viseu.

Num comunicado enviado às redações, a OJ explica quea obra consistia num livro de atas de vereação da autarquia relativo ao período compreendido entre 1657 e 1662, contando com 240 páginas manuscritas. São ainda desconhecidos os motivos pela qual o documento foi desencaminhado.

O documento acabou por ser identificado através de "alertas desencadeados pelo Arquivo Distrital de Viseu e pela Câmara Municipal de Penedono". Estava à venda na internet, tendo sido apreendido ao seu possuidor, que se tratava de um comerciante de Torre de Moncorvo.

Por se tratar de documento relevante, de "valor indeterminado", foi então "aberto um inquérito e de de imediato encetadas diligências para a sua recuperação", que foi entretanto concretizada.