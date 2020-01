José Castelo Branco comenta fotografia de Georgina Rodríguez: "Medonho"

Depois de viajar até ao Dubai e à Madeira, Georgina Rodríguez está de regresso a Turim e fez questão de registar o momento nas redes sociais.

A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no Instagram onde se mostra num jato privado. No entanto, o que parece ter chamado à atenção foi o look escolhido por Georgina e que José Castelo Branco fez questão de comentar.

"Se o Karl [Lagerfeld] visse isso tinha um ataque cardíaco medonho", escreveu o socialite num comentário à publicação, referindo-se assim ao designer de moda alemão, que morreu em fevereiro de 2019.