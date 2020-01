Livre. Congresso a 18 e 19 de janeiro

O nono congresso do Livre vai realizar-se em Lisboa, nos dias 18 e 19 de janeiro. Serão eleitos os órgãos nacionais até 2022.

Os candidatos aos órgãos nacionais – ou seja, Grupo de Contacto, Assembleia e Conselho de Jurisdição – podem apresentar as candidaturas até ao final do dia de domingo. Só podem candidatar-se – e votar – membros do partido que se tenham inscrito até 20 de dezembro, explica o site Observador.

Para quem quer apresentar moções específicas, o prazo de entrega vai até 12 de janeiro.

Este sábado, a Assembleia reúne-se com vários elementos do partido – nomeadamente o Grupo de Contacto – para avaliar o cumprimento da resolução da 40ª Assembelia, que se realizou após a polémica em torno da deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira. Esta tinha como objetivo responsabilizar o Grupo de Contacto pelo “acompanhamento de toda a matéria” relacionada com o partido, reforçando assim a “confiança polítcia” neste órgão.