Futsal. Sporting castigado com dois jogos à porta fechada

Devido aos acontecimentos registados no jogo 4 da final do ano passado

O Sporting foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com a realização de dois jogos à porta fechada.

Em causa os incidentes ocorridos no quarto jogo da final do campeonato da época passada, realizado a 13 de junho, frente ao Benfica.

Assim, os leões, que ocupam o segundo lugar da classificação do campeonato, com menos um ponto que o Benfica, vão receber Belenenses (sábado, dia 4) e o Benfica (9 de fevereiro) sem público no João Rocha.