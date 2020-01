Metro sai dos carris no Porto e interrompe circulação

A circulação do Metro do Porto está interrompida em cinco das suas linhas após uma cabine de uma composição ter saído dos carris. O veículo está descarrilado em Campanhã.

O descarrilamento aconteceu devido a uma avaria de veículo, que levou a que a circulação nas linhas A, B, C, E e F, entre as estações do Estádio do Dragão e da Trindade, fossem interrompidas.

De momento, a cabine encontra-se entre dois carris, pelo que ocupa as duas vias e afeta, assim a circulação nos dois sentidos.

Na sequência deste descarrilamento duas pessoas tiveram mesmo que ser assistidas pelo INEM por se terem sentido mal, mas não tiveram que ser transportadas para o hospital. Para além do INEM, também os Bombeiros Sapadores do Porto estão no local a prestar socorro com três carros.

Segundo fonte oficial do Metro do Porto, não há qualquer previsão para a retirada da composição e para o restabelecimento da circulação, estando a decorrer trabalhos no local.