Rio anuncia posição do PSD quanto a proposta do OE na próxima semana

Rui Rio afirmou, esta quinta-feira, que a posição do PSD quanto à proposta do Orçamento do Estado vai ser oficializada depois das “pequenas jornadas parlamentares” do partido que estão agendadas para a próxima terça-feira, na Assembleia da República.

O líder partido garantiu, em declarações aos jornalistas, que "esse é o momento ideal para o PSD fazer a sua análise aprofundada e dizer oficialmente aquilo que vai ser a sua posição de voto”. Garantiu ainda que a proposta já está estudada naquilo que “é possível estudar, um pouco do ponto de vista técnico, bastante do ponto de vista político".

À margem de uma reunião com os militantes do PSD em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, o líder do partido falou ainda acerca da mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. Rui Rio fez uma leitura da mensagem onde Marcelo pediu uma “oposição forte”, frisando que o Presidente da República "apontou alguns defeitos à governação do PS, nomeadamente a degradação dos serviços públicos ao nível da saúde e da segurança. Pediu ainda que a oposição seja forte e estamos aqui para ser fortes, não é para sermos fracos".

Rui Rio considerou ainda que a mensagem de Ano Novo foi ao encontro daquilo que o PSD tem defendido desde que este preside ao partido. Para Rio, Marcelo deu a entender que "os partidos deveriam procurar entendimento sempre que isso fosse do interesse nacional”. “Isso bate com o que ando a dizer desde que sou presidente do PSD. O interesse nacional tem de estar à frente do interesse dos partidos", frisou.