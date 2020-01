Dono abandona cão dentro de Igreja e deixa bilhete: "Não consigo imaginá-lo lá fora comigo, com frio e com fome”

"O meu coração está partido e sei que vou sentir mais a sua falta do que as palavras podem descrever. Espero que ele consiga encontrar a casa que merece. Peço-te tanta desculpa". lamentou o dono.

Um cão foi abandonado, na cidade de Blackpool, no Reino Unido, dentro de uma Igreja, juntamente com uma nota do seu dono a lamentar a situação. “A vida deu uma volta muito má para mim e eu não consigo imaginá-lo lá fora comigo, com frio e com fome”, pode ler-se no bilhete, citado pela BBC.

O animal foi encontrado pelos funcionários da Igreja, no dia 18 de dezembro. Apesar de ter abandonado o cão cruzado de Staffordshire Bull Terrier, o dono mostrou, através da nota deixada, o quanto lamentava a situação."O meu cão significa tudo para mim e eu não sei o que fazer”, escreveu.

O dono explica ainda que o animal está com problemas nas patas, e que este “está a tratá-las há mais de um mês” mas sabe que o cão ainda tem dono.

Segundo o bilhete, o animal é "amigável e amável" e irá fazer sete anos no próximo dia 22 de março. "O meu coração está partido e sei que vou sentir mais a sua falta do que as palavras podem descrever. Espero que ele consiga encontrar a casa que merece. Peço-te tanta desculpa". lamentou.

O Cracker – nome escolhido pelos funcionários da Igreja – encontra-se atualmente na Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals enquanto espera por ser adotado.