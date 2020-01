Jogadores de futsal do Leixões agredidos por grupo que invadiu treino

Dois foram agredidos e um afirma ter sido ameaçado com uma arma de fogo.

O Pavilhão Municipal da Biquinha, onde a equipa de futsal do Leixões treina, foi invadido, esta quinta-feira à noite, por um grupo de 15 a 20 indivíduos. A situação ocorreu às 21h50, quando os jogadores estavam no balneário. Dois foram agredidos e um afirma ter sido ameaçado com uma arma de fogo, avança o Jornal de Notícias, que cita fonte policial.

Um dos jogadores agredidos teve de ser transportado para o Hospital Pedro Hispano, para receber assistência médica.

Segundo o mesmo jornal, um dos agredidos diz que o motivo que terá levado às agressões é o facto de, após a tomada de posse da equipa daquele pavilhão, não terem disponibilizado horários para os moradores do bairro da Biquinha o utilizarem, como acontecia antes.

Apesar dos esforços das autoridades, os agressores continuam em fuga. O Departamento de Investigação Criminal da PSP continua a investigar.