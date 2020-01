Casal deixou gorjeta de 1800 euros a empregada de restaurante

Danielle Franzoni é empregada de um pequeno restaurante em Alpena, uma cidade no estado norte-americano do Michigan, e foi surpreendida no dia de Ano Novo com uma gorjeta de 2.020 dólares, cerca de 1.800 euros.

A conta dos clientes era de 23 dólares, pouco mais de 20 euros, mas decidiram que uma gorjeta avultada seria a forma certa de desejar um bom ano. “Feliz Ano Novo”, escreveram num bilhete que deixaram juntamente com o dinheiro.

“Estas coisas não acontecem a pessoas como eu”, disse Danielle, em declarações à CBS, revelando ainda que começou a chorar quando viu a gorjeta que lhe tinham deixado.

A mulher, que é mãe solteira, não conseguia acreditar no que lhe estava a acontecer. Danielle contou que está há um ano a viver numa instituição para pessoas sem-abrigo e que vai usar o dinheiro para investir na carta de condução.

"Eles não sabem nada sobre a minha história. Não sabem de onde eu vim. Não sabem o quão difícil tem sido. Eles fizeram isto realmente pela bondade dos seus corações", disse Danielle sobre o casal que deixou a gorjeta.