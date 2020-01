Duques de Sussex ajudam casal a tirar fotografia no Ano Novo

Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz passearam o dia de Ano Novo a passear no parque regional Horth Hill, em Vancouver, no Canadá. Tinha tudo para ser um passeio normal entre o casal, no entanto, estes acabaram por ser surpreendidos pela presença de duas pessoas.

Enquanto tentavam utilizar um pau de selfie para tirar uma fotografia, uma mulher aproximou-se e perguntou gentilmente se estes precisavam de ajuda. "Reparámos num grupo parado perto de nós, com dois cães, e um deles aproximou-se. A mulher perguntou se queríamos que ela tirasse uma foto nossa e dissemos 'claro'. Não vi quem ela era naquele momento", contou Kantorowicz à CTV News Vancouver Island.

Até aqui, tudo parece um cenário normal. No entanto, o casal acabou por se aperceber que quem lhes estava a tirar a fotografia não era uma mera popular que passeava pelo parque, mas sim a duquesa de Sussex, Meghan Markle, acompanhada pelo príncipe Harry.

"Congelei. Não podia acreditar que era ela. Depois olhei para o lado e vi que o príncipe Harry estava ali. Naquele momento, a única coisa que consegui dizer foi 'há muita coisa que os paus de selfie não fazem'. Ela riu-se e respondeu qualquer coisa como 'temos de fazer melhor' e depois o Harry disse 'sem pressão'", conta.

"Ela devolveu-me o telefone e disse 'Bom ano'. Depois olhámos um para o outro a rir e a dizer 'isto acabou de acontecer?'. Ainda não acredito. Parece um sonho. Ficámos muito agradecidos por ela ter parado para nos tirar uma foto. Não os teríamos reconhecido se eles não se tivessem aproximado. Eu fiquei em choque e não quis fazer disso um assunto, mas depois ligámos às nossas mães a contar o que tinha acontecido", conclui.